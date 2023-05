Sõjaaja koosseis tõusis 43 700 ametikohani

„Riigikaitse vaatest on väga oluline, kui palju on Eestil sõjaaja ametikohti. Vabariigi valitsus kehtestas uue ülempiiri, selleks on 43 700. Peamine kasv tuleb maakaitse suurendamisest – üle 10 000 reservväelase määratakse maakaitse koosseisu. Nüüd on vaja tagada selle koosseisu valmisolek ja pidev treening, et olla valmis tagama ükskõik millise ohu vastu Eesti vabaduse säilimine,“ selgitas kaitseminister Hanno Pevkur.