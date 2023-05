«See oleks mõistlik,» ütles Võru abivallavanem Juris Juhansoo. «Oleme Võlsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitmiseks taotlenud raha 2017. aastast saadik, aga alati on taotlus jäänud joone alla – asula on liiga väike.»

Võru linna piiri taga asuvast kunagisest Võlsi suvilarajoonist on nüüdseks saanud aastaringse asustusega küla, kus vett ammutatakse oma kaevust ning reovesi kogutakse enne äravedu mahutitesse. Inimesed on aastaid küsinud vallavalitsusest, millal tõmmatakse nendeni linna veevärk, kuid saanud vastuseks, et raha selleks pole.