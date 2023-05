Algas marutaudivastane vaktsineerimine

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Ave-Ly Toomvapi sõnul külvatakse rebaste ja kährikute vaktsineerimiseks lennukitelt spetsiaalseid vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid. «Vaktsiinsööt on umbes tikutopsisuurune, hallikaspruuni värvi ja spetsiifilise kalalõhnaga,» selgitas Toomvap ja rõhutas, et külvamist ei tehta linnade, asulate, teede, veekogude ja karjakoplite kohal.

Ühtlasi paneb ta inimestele südamele, et lemmikloomad tuleb sel perioodil hoida kinnisel alal. «Kuna peibutussööt on mõeldud ennekõike metsloomadele, palume koerad ja kassid hoida vaktsineerimisperioodil sisehoovides.»

Vaktsiinipala leidmisel tuleb see jätta puutumatult sinna, kust see leiti. Kui on oht, et vaktsiinipala võivad leida lapsed või koduloomad, tuleb vaktsiinipala ümber paigutada, kasutades kummikindaid.