Kuna eraldi tarkvararakenduse loomine ei tundunud otstarbekas, otsustas omanimelist A.Karuse ASi juhtiv ettevõtja koostööleppe teha muu hulgas ka sõidujagamise teenust pakkuva Boltiga. Omajagu on tähelepanu pälvinud asjaolu, et perekond Karused liiklevad kõik Mercedestega ja erinev pole ka taksopark: selles on üks C- ja üks E-klassi Mercedes-Benz.