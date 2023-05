Eestis vahendab moodsaid automaate ning pakub kauplustele terviklahendusi RVM Systems, mille tegevjuhi Tarmo Koreiniku väitel on Tartus loodavad seadmed ainulaadsed. Praegu on uued ja suuremad taaramasinad paigaldatud Tallinnasse Peterburi tee Rimisse ja Pärnusse Port Arturi Coopi, kuid lähema kolme aasta jooksul on plaanis neid Eestis paigaldada 25–30. «Tahame jõuda igasse piirkonda. Samas ei tähenda see, et väikesed automaadid kaovad,» märkis ta.