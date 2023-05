Eneli Kindsiko: Eesti koolides töötab õpetajate viis generatsiooni

Esimene neist on traditsiooniline generatsioon ehk praegused 80. eluaastates töötajad. ENSV ja eesti-vene keelekeskkond on neid saatnud nii nende haridusteel kui õpetajana klassi ees olles. Nad on üle elanud maailmasõja ja riigikorravahetused. Kolmveerand elust on möödunud internetieelses maailmas, seega on nende trumbid süvenemisvõime ja püsivus. Samuti on nad harjunud vähemaga leppima.

Teine on beebibuumerite põlvkond ehk 60–70. eluaastates inimesed. Väga lojaalsed töötajad, kellele on ülimalt oluline stabiilsus. Väärikas amet ja eriti kõrgem positsioon on neile tähtsad.

Kolmas on X-generatsioon ehk 50ndates inimesed. Nemad said päriselt panustada Eesti uuendamisse ja ülesehitamisse. Praegu võib selle põlvkonna esindajaid palju kohata just haridusvaldkonna juhtide seas.

Neljas on aga Y-generatsioon ehk millenniumipõlvkond, kes on 30–40-aastased. Esimene internetiajastus kasvanud õpetajate põlvkond, kes nõuab tervislikku töö ja vaba aja tasakaalu. Ühtlasi tahavad nad vanematena lastele parimat – seda, mida neil endil NSV Liidu ajal polnud.

Ning viies: Z-generatsioon, 20. aastates töötajad. Nemad toimetavad ja saavad hakkama eelmisest põlvkonnast veelgi keerukamas tehnoloogia kasutamise keskkonnas. Neile on üha tähtsam töö tähendusrikkus ja maailma parandamine.

Olemegi esimest korda Eesti ja ka maailma ajaloos jõudnud aega, kus tööturul on kõrvuti viis generatsiooni.

Mõnes valdkonnas on pikalt tööturul püsimine ühelt poolt sunnitud, sest tööjõudu napib. Ühtlasi aga ka võimalus, sest selle valdkonna esindajate töö olemus võimaldab näidata kõrget tööviljakust ka kõrges eas. Just õpetaja­amet on ehe näide elualast, kus võib pidevalt kõige enam kohata 5Gd.

Töökeskkonnas võivad tekitada katsumusi 5G-vahelised tõlkeraskused. See, mis ühe põlvkonna meelest on karjäärile pühendumine ja süvenemine (loe: 50 aastat samas ametis püsimine), tähistab teisele kartust uuega kaasa minna. See, mis ühele on uudishimu väljendamine ja pidev õppimine (loe: pidev töökohtade vahetus), on teise silmis ehk püsimatus ja süvenemisvõime puudumine.