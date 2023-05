Tõrva muusikakooli asutajat meenutab mälestustahvel

Avamisel sõna võtnud Sulev Orgse poeg Lembit Orgse ütles, et Tõrva on üks õnnelik paik, kus imeline loodus kohtub pideva arenguga. «Tõrva tulija puutubki esimese asjana kokku ringristmikul oleva skulptuuriga ning kõnekäänd ütleb, et seal kus juba on, sinna tuleb juurde,» rääkis Lembit.