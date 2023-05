Malev pidi üraski tõttu metsa raiuma

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik Kaido Lusik lausus, et uue maa-ala hõivamise asemel on tegu rohkem varakahjude ennetamisega. «See on meie enda Kaitseliidu vara. Igavene vihane hunnik üraskit tuli sisse. Peame sellest üraskist lahti saama. Teisest küljest peame oma metsa majandama ja tootma selle abil midagi muud oma taristule või inimestele selga panemiseks.»