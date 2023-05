Võrumaa lühiuudised

Kubija võõrustab kaht suurt rahvapidu

20. mail peetava Võrumaa laulu- ja tantsupeo «Võta aigu» pealavastaja on Tea Kõrs ning muusikajuht Signe Rõõmus. Rõhk on maakonna kahel kultuuriruumil. Seto kultuuriploki lavastab Piret Torm-Kriis ning folklooriploki eest hoolitsevad tantsujuhid Kadri Mähar ja Inga Leelanss. Külla tulevad ka kollektiivid Põlva-, Tartu- ja Harjumaalt. Esineb üle 2000 osaleja.

Konkursil tunnustati lustilisi mänge

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü korraldatud konkursil said preemia veel kaks uue väljanägemise saanud hästituntud mängu. Heli Viksi «Tamkaplats» on kabe, mille nupud on nööbid ja mängulaua aset täidab kabelauamustriline linik. Tiina Bahmatšev tegi aga kaasaskantava trips-traps-trulli, mille mänguväljak on tikitud rõiva peale ja nuppude ülesandeid täidavad kettad, millel arhailise tikandiga riie.