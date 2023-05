Valter Parve: hoiame raamatukogud elus

Need võivad olla ka päästerõngad nutisohu uppuvatele noortele. Otsitakse meil ju vaimse tervise üha paisuvatele hädadele pidevalt lahendusi. Üks võimalus neid ennetada oleks omavahelise tihedama suhtlemise kaudu ja külaraamatukogu on selleks ideaalne paik. Poed, postkontorid, apteegid on paljudes kohtades nagunii juba ammu kinni.