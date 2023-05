Loodusfotograafid jäädvustavad Valgamaal käbikuningat

„Varem oleme püüdnud jahiloomaks võtta Eesti aasta looma. Eelmisel aastal oli selleks karu. Tänavune aasta loom on lendorav, kes on väga piiratud levikuga ja keda ei tahagi väga tülitada. Nii tekkis mõte püüda fotoobjektiivide ette hoopis tavaline punaorav, kes on samuti väga tore loom,“ rääkis Vereta Jahti juba 26. korda korraldav zooloog Tiit Hunt.