Kõrget tiitlit püüab kaks siinset õpilasfirmat

Võru gümnaasiumi õpilasfirma MilSpray on lagedale tulnud sõdurite nägude maskeerimiseks mõeldud kamuflaaži spreiga, millele on oma heakskiidu andnud ka kaitseväe juhataja Martin Herem. Võru gümnaasiumi teine õpilasfirma RURI müüb oksjonil tuntud Eesti inimeste loodud kunsti ja annetab 70 protsenti müügitulust spinaalse lihasatroofia diagnoosiga Miinale, kes vajab lihaste liikuvuse säilitamiseks füsioteraapia abi. RURI oksjonile on oma töid müügile pannud ka nublu, Hanna Martinson, Vahur Kersna ja Kristjan Jõekalda.