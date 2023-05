Festival rõhutab kuulamise tähtsust

Põlvamaal kaasab festival kõiki valdasid. Teisipäeva hommikul on Ruusa kultuurimajas jutuvestja Silvi Jansons ja muusik Kersti Kamberg, näha saab Papa Kreutzwaldi Õueteatri tasuta etendust «Õnn on õnne asi». Õhtul näeb Vana-Koiola rahvamajas rändteatri Vaba Vanker etendust «Eestlaste muistne lugu».

20. mai keskpäeval on Räpinas Sillapää lossi saalis Ivar Leti tasuta kogupere­etendus «Tunded udus». Kanepi vallas asuva Hurmi küla Savi talus on aga Hollandi jutuvestja Pauline Seebregtsi ingliskeelne jutuvestmisõhtu «Maaema räägib… kuulake!». Kuulajatele tõlgitakse see eesti keelde. Musitseerib Karmen Linnamägi.