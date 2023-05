Kriminaalhooldajast sai sotsiaalpedagoog

Ta on lõpetanud kõrgkoolis I Stuudium majandusõiguse eriala. Lõhmusel on 20-aastane töökogemus Tartu maakohtust. Ka on ta töötanud kriminaalhooldusametniku ja Tõrva gümnaasiumi sotsiaalpedagoogina.

Tema eesmärk uues ametis on aidata lapsi ja nende peresid, kes tema juurde oma tee leiavad, samuti tegeleda koolist kõrvale jäänud noortega. «Pean oluliseks õpilase motiveerimist ja positiivsete muutuste esile kutsumist. On tähtis, et lastevanemad oleksid valmis tegema koostööd,» lisas ta. Tartu vangla kriminaalhooldusametnikuna tegeles ta probleemsete täiskasvanutega, see kogemus on suur pluss ka uues ametis.