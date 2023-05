Millal koduõppele jäite ja millest see otsus tulenes?

Jäin koduõppele kuuenda klassi poole pealt. Õppevorm sõltub inimese isikuomadustest – kellele milline sobib. Eesmärk ei peaks ju olema, et lapsed on mingist kellast mingi kellani kuskil kinni ja tegelevad kindla programmiga, vaid et nad omandaksid teadmisi. Mõni on introvertne ja tahab omaette pusida, teine vajab välist stimuleerimist ja kollektiivis toimetamist.