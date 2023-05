Fotode võlts täiuslikkus mõjutab enesehinnangut

Põlvast pärit suunamudijal Seidi Voogrel (23) on sotsiaalmeediarakenduses Instagram üle 30 000 jälgija. Temagi oli varem suur filtrite armastaja. «Kunagi kasutasin Instagramis alati filtreid, mis tegid näo täiesti teistsuguseks, aga nüüd ei kasuta neid üldse,» lausus Voogre. «Kuna kõik neid tarvitasid, hakkasin ka seda tegema. Instagrami puhul oli lihtne, et kui keegi kasutas oma pildi juures filtrit, sai selle sealtsamast kohe ka enda fotole lisada.»

Aja jooksul hakkas Voogret aga häirima see, et need moonutasid nägu liiga palju. «Filter muutis mu täiesti supermodelliks. Aga kui sa tegelikult supermodell pole, siis keda sa petad.»