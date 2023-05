Riigikogus lõppes mammutistung

Kuuendale arupärimisele on oodatud vastama terviseminister Riina Sikkut ning see puudutab alkoholi tarbimise suurenemist ning sellest tingitud suremust. "Tervise Arengu Instituudi andmeil oli meil 2021. aastal 595 alkoholisurma. Teada on seegi, et iga teine noor saab alkoholi poest kätte vanust tõendavat dokumenti esitamata," sõnas Karuse. Lisaks valgalasele on arupärimisele alla kirjutanud Tanel Kiik ja Jaak Aab.