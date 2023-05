Galerii, video ⟩ Võru maakonna aasta ema Signe Hellamaa on emaks kaheksale lapsele

Helen Metsma elab Võru vallas ja tal on 4 last. Ta on andnud oma lastele piisavalt vabadust maailma avastada, oma vigu teha ja neist ka õppida. Ta on avatud suhtleja ning suudab luua igaühega kontakti – seda on ta ka oma lastele edasi andnud. Vanaemana on ta aktiivne ja tore: tegevusi, käimisi ja kommi jagub lõputult. Ta on alati oma laste jaoks olemas ning innustab alati: «kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab“.

Helgi Kuusik on ema ja vanaemana särav ja elurõõmus, sooja südamega ja avatud hingega. Tal on kaks tütart ja neli toredat, aktiivset ja sportlikku lapselast. Ta armastab käsitööd ja loodust. Ta on Võru vallas rajanud imeilusa roosiaia ning andnud inspiratsiooni tütre Emmaroosi riidebrändi loomisel. Kündja Külaseltsi vanaemana on ta küla süda ja hing. Tema lennukad mõtted, aktiivsus ja pannkoogid on loonud Kõo külla toreda ja aktiivse külakeskuse. Ta on ka super kokk.

Kaija Märdin elab Võru linnas ja on viie lapse ema. Ta on elukutselt arst ja töötab Lõuna- Eesti Haigla õendusravi osakonnas arstina. Märdin ei jäta hätta ühtki abivajajat. Koos abikaasaga rajavad nad oma maakodu, väärtustavad elu maal ja oma kogukonda. Ta on suurepärane näide kaasaegsest, tegusast ja armastavast noorest emast, abikaasast ja arstist.