Eesti meistritiitlid lühirajal selgusid Kärgula lähistel

Meeste põhiklassi 7-kilomeetrisel rajal haaras Kenny Kivikas (OK Ilves) juhtohjad kohe raja alguses. Tema lähimaks konkurendiks sai kaks minutit varem startinud Lauri Sild (OK Võru), kellele Kivikas finišiks peaaegu järele jõudis. Kivikase võiduaeg oli 35.36 ja edumarginaal finišis 1.28. Lauri Sillale oli see varasema nelja meistritiitli kõrvale lühirajalt viies hõbe. Pronksmedali teenis Kristo Heinmann (OK Ilves), kes kaotas võitjale 2.57.