«Siis mõtlesin, et mida mu tütred nüüd jälle teinud on... Sellise asjaga hakkama saanud. Ma ei teadnud sellest mitte midagi, keegi midagi enne ei rääkinud,» lisas ta. «Ma ei ole selline inimene, kes väga suurt tähelepanu tahab. Aga nüüd tuli tähelepanu ja tagantjärele mõtlen, et päris hea uhke tunne on küll, kui lapsed teevad sellise üllatuse. Muidugi on see uhke tiitel!»