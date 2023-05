Põnevates teatejooksudes selgusid Eesti meistrid

Märksa dramaatilisem oli võistlus kahvatumatele medalitele, millele pretendeerisid eelkõige mullused hõbeda- ja pronksivõitjad OK Ilves ja OK Peko. Ankruetapile läks teisena OK Peko ankrumees Kristo Heinmann ja poolteist minutit hiljem tuhises metsa teda jälitama OK Ilves ankrumees, eelmisel päeval Eesti lühirajameistriks kroonitud Kenny Kivikas. Kivikas püüdis konkurendi üsna pea kinni, tegi siis vea ja oli sunnitud uuesti vahe kinni jooksma, kuid lõpuks edestas Heinmanni finišis kahe minutiga. Paraku selgus võistleja kiibist tulemuse mahalugemisel, et Ilvese ankrumehel oli ühest kontrollpunktist selle läbimist kinnitav elektrooniline märge puudu ja see tähendas külma dušši – võistkonna tulemus tühistati. Hõbeda teenis seega OK Peko (Sergei Rjabõškin, Reigo Teervalt, Kristo Heinmann) ja pronksi Rakvere OK (Priit Randmann, Tõnis Laugesaar, Ossi Priks).