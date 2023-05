Militaarspreivärv tõi Võru poistele parima õpilasfirma tiitli

Õpilasfirma idee sündis militaarlaagris, kui tegevjuhil Tair Linnasel kulus tuubivärvidega näo maskeerimiseks liiga palju aega. „Mõtlesin, et selleks peab olema kiirem ja kasutuajasõbralikum viis ja nii tekkiski mõte panna praegu kaitseväes kasutusel olev tuubivärv pihustatavasse spreipudelisse,“ ütles Linnas.

Tootearendusprotsessis konsulteerisid noored keemikutega ning toote müümiseks tuli hankida mitmeid eri lubasid. Militaarvärvisprei koostisosad on nahasõbralikud ja neid on võrreldes tavapärase kaitsevärviga lihtsam nahalt eemaldada. Tulevikus on mõte lisada spreivärvile juurde ka sidruheina õli, mis peaks töötama sääse- ja putukatõrjena.