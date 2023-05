Pevkur arutas Nursipalu harjutusvälja laiendust vallajuhtidega

"Arutasime hetkeseisu, võimalikke kompensatsioonimeetmete põhimõtteid ja järgnevaid tegevusi. Leppisime kokku, et teeme uue kohtumise vahetult pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on kujundanud seisukoha kompensatsioonimeetmete põhimõtete kohta. Eesmärk on veelgi tihendada suhtlust ja leida tasakaal Nursipalu arenduse ning kaasnevate mõjude leevendamiseks," ütles Pevkur.