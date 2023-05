Haridus(f)est toob kokku eri vanuses õppijad

Eksamiperioodiga algas ka esimene Võrumaa haridusfestival. Vajadust selle järele näitab kas või see, et statistikaameti andmetel on maakonna tööealisest elanikkonnast ligi kolmandik erialase hariduseta, mis on oluliselt kehvem näitaja kui Eestis keskmiselt (26%). Samuti on elukestvas õppes osalemise määr madalam kui mujal Eestis.