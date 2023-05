Peatne reform leevendab hooldekodu kohatasu tõusu

Põlva valla hooldekodu juhataja Anne Nook sõnas, et hooldustasud vallas ühtlustatakse. «Siis on kõik võrdne.» Vallas on kaks hooldekodu: Laheda sotsiaalkeskus ja Põlva valla hooldekodu. Neist esimene tegutseb kahes majas: Tilsi ja Vana-Koiola külas; teine aga kolmes hoones: Põlvas Uue tänava majas ja Lina tänava kahes hoones.