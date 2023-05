Maarius Suviste: sihilik töötakistus

Võib vaielda, kas kõik see, mis eelmisel nädalal riigikogus alguse sai – see kurikuulus obstruktsioon –, näitab seda, et oleme põhiseaduslikus kriisis või selle lävel. Võib vaielda ka selle üle, mis on ja mis ei ole sisuline töö; kas lõputuna näivad arupärimised ja protseduurilised küsimused pikkadel maratonistungitel on palka vääriv töö või midagi muud. Vaidluskohti on küll ja küll, kuid üks on kindel: pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad.