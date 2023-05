Võrumaa koolide õpilased võistlevad mahepannkookide valmistamises

Iga neljaliikmeline võistkond valmistab kohapeal mahetoorainest kaks pannkoogist rooga – soolase ja magusa lisandi/täidisega. Võistkonnal on toitude valmistamiseks aega poolteist tundi, mille jooksul valmistavad võistlejad mõlemaid võistlustoite 10 portsjonit. Võistluse lõpus saab publik pannkooke maitsta ning valida oma lemmiku.

Võistluse korraldaja Kaja Kesküla hinnangul pole ülesanne pannkooke valmistada sugugi kerge. “Võib ju tunduda, et pannkooke oskab valmistada igaüks, ent aja surve ja suur portsjonite arv eeldab head meeskonnatööd,” ütles Kesküla.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ütles, et kõige tähtsamad päeva ja võistluse eesmärgid on pühendada lastele rohkem tähelepanu, anda noortele võimalus oma käelisi oskusi arendada ning näidata, et kvaliteetne ja võimalusel mahe toit aitab laste heaolu suurendada.