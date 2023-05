Keelenõukogu uuris Setomaal seto keele kasutust igapäevaelus

Nõukogu pidas oluliseks lõunaeesti keelte õigusliku staatuse küsimuste lahendamist, riiklikes registrites keelevaliku võimaluse tagamist, põliskeelte aastakümne riikliku tegevuskava koostamist, lõunaeesti keelte õppe tagamist piirkondlikes haridusasutustes ning vastavate õpetajate ja õppematerjalide ettevalmistamist, kõrgharidusega keelespetsialistide ettevalmistamist lõunaeesti keelte uurimise, hoidmise ja arendamise tagamiseks ning keeletehnoloogiate arendamist selliselt, et need tagaks võro ja seto keele kasutuse uutes keeletehnoloogilistes lahendustes.

Just seto keele osas on suuremad väljakutsed, sest puudub ISO standardile vastav keelekood ja digitaalne keelekorpus on väiksem.