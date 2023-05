Kihutanud mees põhjendas oma tegu omapärasel moel

Politseinikele väitis mees tõsimeeli oma tegu õigustades, et käis autot pesemas ning mõtles asulast välja sõites auto kuivaks kihutada. Hiljem ta küll kahetses oma tegu ja sai enda kinnitusel ka aru, et selline käitumine oli arutu ja ohtlik, vahendas Lõuna prefektuur.

Kurb tõsiasi on aga see, et auto kuivaks sõitmine ei ole kihutaja esimene sellelaadne juhtum – mees on politseile varasemast sarnaste liiklussüütegude tõttu tuttav ning saanud varemgi raske jala eest karistada. Sel korral viis mehe teekond kohtu otsusel otse autoroolis kinnipidamisasutusse, kus tal oli oma teo üle nädalajagu päevi järele mõelda.