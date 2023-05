2. jalaväebrigaad harjutas Kevadtormil liitlastega koostööd

Koostööharjutusel harjutasid üksused 2. jalaväebrigaadi staabi juhtimisel nii ründavaid kui ka kaitsvaid tegevusi, et saada üksused kiirelt ühte jalga käima, teatas kaitseväe peastaap. Lahingus osales ka liitlasüksuse tehnika, sealhulgas tankid ja lahingumasinad.

„See, mis seni nähtud, annab kindla veendumuse, et NATO töötab. Meie standardid liitlastega on samad, neile käsku anda on lihtne ning integreerimisprotsess liitlastega käib väga kiiresti,“ ütles 2. jalaväebrigaadi operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ülem kolonelleitnant Madis Koosa.