Finaalseeria algas tasavägise mänguga

«Teisel poolajal oli meie mäng täiesti teistsugune. Hoolimata sellest, et me ei saanud rünnakut esimesed kümme minutit käima, tõi murrangu kaitseformatsiooni muutmine,» jätkas Musting. «Selle arvelt saime ka veidi lihtsamaid väravaid. Mentaalne pool ja mängijate tahe meil ära ei lagunenud. See oli määrav. Meil oli olemas ka kõva rünnakute liider – Alfred Timmo.»