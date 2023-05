Põim Kama: suhtlus hoiab raha kokku

Viimase Euroopa Liidu programmiperioodi lõpus said paljud raha taotlenud sihtasutused, omavalitsused ning ettevõtted oma üllatuseks riigi tugiteenuste keskuselt (RTK) suure tagasinõude, mis enamikul juhtudest oli koguni 25 protsenti ehk neljandik projekti kogumaksumusest. Peamiselt on RTK hinnangul tagasinõueteks alust põhjusel, et taotleja on teinud mõne tehnilise eksimuse hangete läbiviimisel, kusjuures taotlejad ise sellega ei nõustu.