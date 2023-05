GALERII ⟩ Maanteemuuseum täitus Soomest pärit mootorratturitega

Soome BMW mootorratta klubi sündmuste korraldaja-matkajuhi Kalevi Kankaansyrjä sõnul on nende puhul tegemist ainsa Soome BMW mootorratta klubiga. Sinna kuulub ligi 2000 liiget, kellest täna oli Lõuna-Eestit, Tartut, Eesti Maanteemuuseumi ja Otepääd külastamas üle 70 ratta ja pea sadakond sõitjat. Liikmeid on klubil Soomes nii lõunast kui põhjast, Helsinkist, Turust ja Oulust, vahendas maanteemuuseumi turundus- ja kommunikatsioonijuht Indrek Sarapuu.

«Olime paar ööd Tartus ja sõidame siit edasi Otepääle. Viibime Lõuna-Eestis veel neli päeva,» sõnas Kankaansyrjä ning teadis öelda, et see on selle seltskonnaga siin juba 14. kord olla.

«Kogu Saarema ja Hiiumaa ja Peipsiäär – kõik on läbi sõidetud. Oleme käinud ka Eesti kõige kõrgemal mäel Munamäel,» kirjeldas matkajuht. «Meile meeldib siin väga. Ise käin Eestis umbes neli korda aastas. Me oleme ju vennasrahvas,» rõhutas Kankaansyrjä ja oli sealjuures äärmiselt emotsionaalne, sest olukord on maailmas keerukas ja me peame tema sõnul kokku hoidma, et edaspidigi vabas maailmas kulgeda.