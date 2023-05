Räpina flötist osales taas rajatagusel konkursil

Praegu õpib Minna Räpina muusikakoolis laulmist ja viiulit ning Heino Elleri muusikakoolis flööti. Peatähelepanu on suunatud flöödile.

Minna on osalenud väga edukalt rahvusvahelistel konkurssidel. Igal kevadel toimub Lõuna-Hollandi Adamsi muusikakeskuses rahvusvaheline flöödifestival ja selle käigus ka flöödikonkurss. Osalejaid on umbes 25 riigist. Eelnevalt on nad läbinud videovooru.