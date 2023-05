Põlvalased eelmise üldlaulu- ja tantsupeo rongkäigus. Ka tänavusel noortepeol on maakonna esindus igati korralik.

Lõuna-Eesti kolmest maakonnast osaleb 13. noorte laulupeol «Püha on maa» kokku 56 kollektiivi. Neist 27 on Võrumaalt, 16 Põlvamaalt ja 13 Valgamaalt. Suurpeo alguseni on jäänud veidi enam kui kuu.