KÜSITLUS 〉 Kas ja kuidas on Slava Ukrainit saatvad kahtlused mõjutanud teie suhtumist heategevusorganisatsioonidesse?

Esta Mets, pensionär

«Sellised juhtumid mõjutavad kõige otsesemal viisil, sest nende tegevus baseerub usaldusel. Usume, et see, mis rahvas annetab, läheb asja ette. Aga kui tekib kahtlus, et usaldust on rikutud, olen päris kindel, et inimesed ei julge rohkem annetada.