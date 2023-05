Toomas Anni väljus mugavustsoonist

«Kui sõber Toomas Anni mulle helistas ja palus teha kiire tantsuversiooni aeglasest kantriballaadist «Nii palju on öelda», sain aru, et pikk kevadtöödest eemalolek on mõjunud Toomasele väga ergutavalt. Aga ilus pikk meloodia, kaunid toomasannilikud sõnad, veidike vaibakloppimist ja ainulaadne vokaal ning lugu saigi valmis,» jagas kaasautor Peeter Kaljuste oma mõtteid.