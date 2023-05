PILDID ⟩ Räpinas avati seikluspark

Seikluspargirada ehitati umbes poole meetri kõrgusele, pakkudes tegevust eri vanuses ja oskustega lastele, noortele ja täiskasvanutele.

Rada on kolme raskusastmega: kerge, keskmine ning raske. See koosneb 23 atraktsioonist ning kahest 22 meetri pikkusest trosslaskumisest, ühendades omavahel kergemat rada keskmise ning raskema rajaga, teatas Räpina vallavalitsus. Atraktsioonid on paigaldatud hakkepuidust rajatud ohutusalale.

Seiklusrada saab kasutada tervisespordi harrastamiseks, vaba aja veetmiseks, ühisürituste ja võistluste korraldamiseks. Seda saab korraga kasutada kuni 50 inimest.

Kõik see läks maksma 71 685 eurot, millest toetus on 20 000 eurot. Projekt sai toetust LEADER programmist. Ehitas Falador OÜ, omanikujärelevalvet tegi Pärn Projekt OÜ.