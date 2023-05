Erikomisjon arutab loodusväärtuste kaitse ja kaitsvate metsade raie üle

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul saadakse täna ülevaade, kas kaitstavatel aladel metsa raiudes jäävad kaitstavad loodusväärtused alles. «Praegu puudub usaldusväärne ülevaade, kui palju metsa on kaitse all. Samuti ei ole teada, millises mahus on kaitstavates metsades raiutud, sest ministeerium ega keskkonnaamet seda infot ei kogu. Samas oleks see info oluline, et hinnata raiete mõju kaitstavatele metsadele,» selgitas ta.

Riigikontrolli hinnangul ei ole keskkonnaministeerium korraldanud kaitstavate metsade kaitset selliselt, et oleks tagatud nende metsade loodusväärtuste säilimine. Keskkonnaamet on lubanud kaitsealadel raieid, ilma et oleks teada, kui palju on juba toimunud raied koosmõjus mõjutanud kaitse eesmärke. Auditi käigus tellitud eksperditöö näitas, et piiranguvööndite ja hoiualade loodusväärtused on saanud vaadeldud juhtudel kahjustada. Riigikontroll juhtis juba 15 aastat tagasi avaldatud auditis tähelepanu asjaolule, et looduskaitset vajavate metsaelupaikade kaitse pole korraldatud viisil, mis tagaks nende soodsa seisundi. Enamik toona tõstatatud probleeme on endiselt lahenduseta.