Luhamaa piiripunktis jäi vahele kahtlane veok

21. mail tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestis väljuvale suunale saabunud Tšehhi numbrimärgiga veoki, haagise ja sõidukijuhi piiriületus. Veoauto koorma kontrollimisel tuvastas piirivalvur Euroopas ostetud sõiduautod, mis suunati täiendavasse kontrolli. Kontrollimisel selgus, et koormas olev Rootsi numbrimärkidega Toyota Rav4 sõiduauto tehasetähis on manipuleerimiskahtlusega ning kleebised ja registreerimistunnistused täielikult võltsitud.

Samuti tuvastati, et koormas olnud Saksamaa numbrimärkidega Mercedes-Benz G500 sõiduauto on manipuleerimistunnistusega ja registreerimistunnistused on osaliselt võltsitud. Autod jäid piirile hoiule ja suunati täiendavasse ekspertiisi. Kriminaalmenetlust ei alustatud, aga sõidukijuht pidi tasuma riigi tuludesse 2000 eurot. Pärast menetlustoiminguid liikus autorong tagasi Eesti suunas.