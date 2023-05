Valka sai uue vallajuhi

Krauklis tunnistas, et teda valdasid vastakad tunded. Endine esimees rõhutas samas, et tema fraktsiooni liikmed ei hakka kuidagi takistama uue juhtkonna tööd, sest kõigil on sama eesmärk – piirkonna areng. «Kui kellelgi mu nõu on vaja, siis ma ei keeldu sellest,» lubas Krauklis.