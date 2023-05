Võru maakonnas näeb laval ligi 900 Lõuna-Eesti memme ja taati

Memme-taadi peo toimumise ajalugu ulatub tagasi 1992. aastasse ning on alguse saanud Võru maakonnast. Traditsiooniliselt toimub pidu igal aastal ühes Lõuna-Eesti maakonnas. Sel aastal on võõrustab memme-taadi pidu Võru maakond ning lavale astutakse Kubija mändide vahel.

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul on memmede-taatide kultuuris osalemine väga oluline, sest see hoiab meie väärikate vaimse tervise tasakaalus ning liikumine hoiab ka füüsise korras. «Korraldatav memme-taadi pidu on meie kõige staažikamatele kultuuritegelastele heaks võimaluseks üheskoos enda oskusi teistega jagada ning nähtud vaev saab peol saadud emotsioonide näol väärika tasu,» ütles Toots.