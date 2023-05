Miks on hea mõte sulgeda Koidula piiripunkt?

Ma pole kordagi öelnud, et keegi kavatseb seda piiripunkti sulgeda. Seda plaani pole olnud. Aga me soovime teha analüüsi, kuna piiriületuste arv on koroonaeelse ajaga võrreldes poole võrra vähenenud. See, mida teha võime, ei ole üldse kindel. Teeme analüüsi ja siis vaatame. Võib-olla me tahame piiriületuses [PPA] tööd kuidagimoodi ümber korraldada, kui seda on võimalik teha.