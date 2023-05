Tähelepanelikud liiklejad võivad olla märganud, et Valga linna valgusfooride arv on hiljuti mitmekordistunud – ühe asemel on neid nüüd kahes kohas. Uued foorid pole aga sugugi mõeldud igapäevase liikluse reguleerimiseks, vaid tegu on osaga tulevikutehnoloogiast.