Tomi Saluveer: tööjõureidid jätkuvad

Ukrainlasi seega milleski süüdistamata tuleb rõhutada, et lühiajalise töötamise lubade registreerimise eest vastutab tööandja, kes peab esitama vastava taotluse maksu- ja tolliametis

Hooajatööde alates on värbamise teema aktuaalne. Üheksa aastat tagasi loodud töötamise register ehk TÖR on alus sotsiaalsete tagatiste, nagu näiteks ravikindlustuse, pensioni ja töötuskindlustushüvitise tuvastamisel. Samuti töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Töötajate registreerimine on tööandjate kohustus.