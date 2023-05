Andre Hanimägi: öö läbi rumalusi arutada võib ka väga mõistlik olla

See on aga Eesti poliitika eripära. Mitmel pool mujal lahendatakse parlamendis küsimusi rusikate abil, meil tehakse verbaalset obstruktsiooni, kurb-humoorikat šõud. Kellelegi see eraldi naudingut ei paku. Tõsi küll, päris tõsine asi see kõik ei ole. Nalja saab ka. Eriti kui oled juba tunde üleval olnud ning pingete leevendamiseks mõni hea kild mõnelt kolleegilt lendab. Naerda oskavad nii koalitsiooni- kui ka opositsioonisaadikud.