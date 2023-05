Võrru jõudis filme tutvustav rändkast

Kaheksa kuu jooksul jõuab igasse filmiga seotud paika Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi rändkast, et tutvustada valitud filme ja pakkuda võimalust osaleda loosis, mille auhinnaks on nädal Piirissaarel. Nädal, et võtta aega iseendale, katsetada elu eraldatud saarel keset Peipsi avarusi ja saada osa filmikasseti maailmaesilinastusest. Kast valmis koostöös Tartu kunstnik Sashamiga.

Võru linnaga seostub Jaan Tootseni lühidokumentaal «Ellujäämise kunstnikud». Tema film räägib Võrumaa inimeste loovast lähenemisest elule, kus vaatamata eluraskustele ja keerulistele pinnavormidele, s.o kus palja jalaga on teinekord raske mäkke ronida, on leitud alati üles pulbitsev elurõõm ja ellujäämise tarkus. See imeline meelelaad ühendab kõrgeimas tunnetusastmes sõnnikuauru ja linnutee udu.