Noored on ümbrikupalga pakkujatele kerge saak

Tänavu paneb amet suurema rõhu ka noorte teadlikkuse parandamisele, et nad oleksid kursis ümbrikupalgaga seotud riskidega ja oskaksid end selliste pakkumiste eest kaitsta.

«Just hooajatöödel suureneb risk, et töötajale pakutakse kas osa palgast või kogu palk nö ümbrikus, seejuures on ohustatud just noored ja tööturule alles sisenevad töötajad. Meie eesmärk on, et noored teaksid oma õigusi ning oskaksid piltlikult öeldes jalgadega hääletada ja selliseid tööandjaid vältida,» ütles maksuauditi osakonna valdkonnajuht Marc Mälter.

Selleks jagab MTA koostöös sisuloojatega sotsiaalmeedias niinimetatud punaseid lippe, mida potentsiaalse tööandja juures märgata enne töösuhte sõlmimist.

«Üheks selliseks on tasuta proovipäev. Noored peaksid teadma, et tasuta proovipäeva ei ole olemas! Niipea, kui hakkad kellegi heaks tööd tegema, näiteks klientide teenindama või kaupa riiulitesse panema on see töö, mille eest pead saama tasu,» selgitas Mälter.

Juhul, kui proovipäevale minnakse oma tulevast töökohta ainult vaatlema ning tööülesandeid ja reaalset tööd ei tehta, ei pea tööandja selle eest maksma.