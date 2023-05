Võrus nabis turvatöötaja kinni pikalt tagaotsitud varga

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul muudab selle varga tabamine Lõuna-Eesti piirkonna turvalisemaks, sest videovalve kaudu on teada, et sama isik oli ka mitme varasema varguse toimepanija.

«Ennekõike üritas ta varastada suuremas koguses kanget alkoholi ja tegevusmuster viitab, et eesmärgiks oli ilmselt selle mustal turul edasimüümine. Tegu on niiöelda profivaraste kategooriasse liigituva kurjategijaga, kes on nii turvatöötajate kui politsei erilise tähelepanu all,» selgitas Aia.