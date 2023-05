Kõnekad käed meenutavad muusikakooli loojat

«Tõrvas on läbi aegade elanud ja elavad praegugi kultuurilembesed ning hariduse poole pürgivad inimesed. Samas pannakse üha suuremat rõhku muusika õpetamisele ja viljelemisele,» rääkis Sulev Orgse poeg, Tallinna muusikaakadeemia õppejõud ja pianist Lembit Orgse tahvli avamisel. Viiuldaja käsi kujutava taiese on loonud Lembit Onton.

«Sulev Orgse on Tõrva muusikaelu ja Helme koguduse heaks väga palju ära teinud. Lisaks tööle muusikakoolis ilmestas ta oma viiulihelidega koguduses toimunud üritusi ja oli reisidel tõeline tujuhoidja,» ütles Helme Maarja koguduse õpetaja Arvo Lasting mälestustahvlit õnnistades.

Tõrva vallavanem Helen Elias väljendas heameelt, et kohalikel lastel on võimalik pille õppida ja ümbruskonna muusikaelu rikastada. «Selleks on oma hindamatu panuse andnud Sulev Orgse, aga ka kõik teised endised ja praegused õpetajad.»